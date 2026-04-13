阪神は開幕3試合で計319球の高橋を抹消阪神は13日、3戦2勝でリーグトップの防御率0.38を残している高橋遥人投手を出場選手登録から抹消した。前日12日の中日戦（バンテリンドーム）でも9回完封勝利を飾った“エース”の離脱となったが、ファンは「抹消は賛成」などと“安堵”している。高橋は今季初登板となった3月28日の巨人戦（東京ドーム）で9回3安打の完封勝利。4月5日の広島戦（マツダスタジアム）は6回5安打1失点。そし