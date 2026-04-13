「ディズニーストア」は、4月17日（金）から、短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」を、全国の店舗で発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、先行して4月14日（火）より順次販売される。【写真】世界観たっぷりな「フレアスカート」や「トートバッグ」も！新作コレクション一覧■初夏にぴったりなコレクション 今回発売されるのは、爽やかな水