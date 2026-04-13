札幌方面南警察署は2026年4月13日、札幌市中央区に住む無職の男（52）を恐喝と恐喝未遂の疑いで逮捕しました。男は2月20日、知人の男性（41）に電話をかけ「月末、最終的には21万6000円だよな」などと金を要求し、翌日に2万6000円を脅し取ったほか、28日には同じ男性に対し「何回言ったら分かんのよ、お前」「マグロ船乗って、お前金作って来いよ」などと要求し、金を脅し取ろうとした疑いがもたれています。3月1日、男性が「知人