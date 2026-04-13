ホロライブプロダクション所属のVTuber・ロボ子さんが、一時活動休止することを発表した。本人Xにて13日、マネージャーの代理投稿により伝えられた。【X投稿】マネージャーが代理投稿ロボ子さんの活動休止を告知投稿では「いつも応援していただいているろぼさーの皆様へ」と題し、「ロボ子さんはご家族の急病により、しばらくの間配信活動をお休みさせていただきます」と発表。続けて「本人は対応に専念するため、マネージャ