お笑いコンビ・次長課長の河本準一（51）が、離婚していたことが13日までにわかった。オリコンニュースの取材に対して、所属事務所が離婚の事実と、子どもの親権を元妻が持つことを明かした。【写真】6日前には…誕生日を迎えて思いを記していた河本準一河本は1975年4月7日生まれ、岡山の中学校で出会った相方のNSC大阪に入り、コンビを結成。バラエティー番組など多彩に活躍した。急性膵炎を2010年、15年と2度発症している。