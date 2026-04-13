テレビ東京で12日、『最強大食い王決定戦2026春』（後6：30）が放送され、50歳の“レジェンド”が女性トップだった。【大食い王】「50歳には見えんな…」女性トップの50歳の“レジェンド”新たなチャンピオンになったのはRyu。決勝では60分間ラーメンを食べ続け、32杯を平らげた。1杯あたり2分を切るペースでラーメンを食べたことになる。女性でトップだったのは3位のアンジェラ佐藤。50歳にして23杯を食べた。新鋭の猛追