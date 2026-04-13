お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が12日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）にゲスト出演。お金が着実にたまる口座管理術を伝授した。番組では八木について銀行員でも取得が難しい、合格率およそ12パーセントの超難関国家資格、ファイナンシャルプランナー（FP）1級を持つお金の専門家と紹介した。またFP1級だけでなく、仕事として株式などの金融商品を勧めたり販売したりできる一種外務員資格も取得。まさにお