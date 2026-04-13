4月14日で、熊本地震の前震の発生から10年になります。 【写真を見る】熊本地震から10年2度の震度7を経験した益城町の今変わりゆく益城町と変わらぬ人々の営み 2016年年8月、2度の震度7に襲われた最大の激震地、熊本県益城町の県道を走った時の様子です。 記者「今、益城町に入りました。健軍電停から5分ぐらいですが、このあたりから傷んでいる建物が目立つようになり、道路状況も悪い」 地震から4か月が経っても建物が崩