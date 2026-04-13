【台北＝園田将嗣】台湾総統府は１３日、頼清徳（ライチンドォー）総統が２２〜２７日、アフリカのエスワティニを訪問すると発表した。台湾が外交関係を維持する１２か国中、アフリカ唯一の国で、国王のムスワティ３世の即位４０周年の祝賀行事などに参加する。頼氏の外遊は２０２４年１１〜１２月に米ハワイ州や米領グアムを経由し、パラオなどの南太平洋３か国を訪問して以降、２回目。台湾総統のエスワティニ訪問は、蔡英文