◇卓球 WTTコンテンダー太原(7日〜12日、中国)卓球WTTコンテンダー太原(中国)が12日まで行われ、日本勢では女子シングルスで大藤沙月選手が優勝を飾りました。今大会、世界ランクトップ10以内の選手が不在の中、世界ランク13位で第1シードの大藤選手は11日の準決勝で同14位の橋本帆乃香選手に3-0の快勝。決勝は準決勝で同15位の石洵瑶選手を破るなど、中国選手に3連勝で勝ち上がった佐藤瞳選手を4-1で破りました。橋本選手、佐藤選