ソフトバンクは13日、杉山一樹投手（28）が佐賀市内の病院で左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術を受けて無事に終了した発表した。リハビリ組に移管後、競技復帰まで1、2カ月とした。昨季のセーブ王の杉山は今季もクローザーに定着。11日の日本ハム戦での9回に登板し白星で締めたが、2安打1四球で1点を失った自身の投球に感情を抑えられずにエスコンのベンチを左手で殴打。翌12日に左手骨折で出場登録を抹消されていた。