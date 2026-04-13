ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。『あつまれ ハイエナの森』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○小林豊「世界大会で2位に」番組には、BOYS AND MENの元メンバー・小林豊が登場した。小林は2021年10月、福岡市内のドラッグストアで約9,000円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚。グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇されている。当時の状況に