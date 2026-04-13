ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が10日より、YouTuber・パパラピーズのタナカガがプロデュースするコスメライン「GAB ME(ガブミー)」のPRモデルを選出するオーディションイベント「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」を開催している。「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」○豪華プライズが贈呈「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『G