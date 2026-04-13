大阪府の吉村洋文知事が１３日までに自身のＳＮＳを更新。１２日に行われた大阪・関西万博１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」でのレアショットを公開した。「万博開幕１年イベント、やで。」の短いメッセージとともに、東大阪出身のゆうちゃみ＆ゆい小池の姉妹とのスリーショットを披露。その他、公式キャラクターのミャクミャク、０５年の愛・地球博の公式キャラクターであるモリゾーとキ