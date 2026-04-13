ゼクノは2026年4月10日、2026年FIFAワールドカップの開幕に先立ち、視聴意向や観戦スタイルに関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は2026年4月8日、20代〜60代以上の男女204名を対象にインターネット調査にて実施されたもの。○視聴意向は78.9%が前向き。自国代表への期待が突出2026年FIFAワールドカップを視聴する予定があるか2026年FIFAワールドカップを視聴する予定があるかという質問に対し、「できれば観たい」(53.9