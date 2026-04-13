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通貨オプションボラティリティー期近が低下、中東有事は緊迫化も市場反応は限定的 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.496.835.577.15 1MO7.996.666.617.34 3MO8.406.447.197.24 6MO8.816.537.747.51 9MO9.016.678.037.73 1YR9.116.808.227.85 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.4410.30