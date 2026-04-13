愛媛県松山市の神社で、およそ20メートルの大木が倒れ、参道を塞ぎました。倒木があったのは、松山城の麓にある東雲神社です。直径1メートル近く、高さおよそ20メートルにも及ぶシイの木で、12日午後2時過ぎ、参拝者が倒木に気付き、警察に通報しました。幸いけが人はいませんでした。松山城の登山者「これだけ大きいのが倒れてるのは初めてみるね。これは危ない。これは（人を）通さない方がいい」松山市では9日から10日にかけ強