格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」の人気選手で“最強喧嘩師”の異名を持つ村田将一が１３日、Ｘを更新。「先日、実の姉から２５年ぶり連絡があった」と明かした。村田は「連絡先は知らないからインスタのＤＭで」と経緯に触れ、「中学２年で少年院に入り、それから家族と一切の連絡が取れなくなった。ＢＤのお陰で知名度が付き、連絡が取れるようになった。ＢＤには本当に感謝しています」とつづった。今年３月、