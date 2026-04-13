韓国の５人組男性グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ）が所属事務所・ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣと再契約を発表後、初となるリリースを控えて思いを明かしたと１３日、現地メディアのスタートゥデイなどが報じた。ＴＸＴはこの日午後８時より、ソウル・高麗（コリョ）大学で８枚目のミニアルバム「７ＴＨＹＥＡＲ：いばらの茂みで一時風が止んだ時」の発売記念ショーケースを行う予定で、イベントを