陸上自衛隊は今春、ドローンなど戦地で無人運用を可能とする装備品の専門部署として「無人アセット防衛能力推進室」と「無人装備室」を新設した。小泉進次郎防衛相は13日、防衛省で開かれた記念式典で「世界で最も隊員の命を大切にし、世界一無人アセットを駆使する組織に変革させるべく、新たな戦い方を作り上げてほしい」と訓示した。小泉氏はロシアのウクライナ侵攻を踏まえ「諸外国は既に無人アセットを用いた新しい戦い方