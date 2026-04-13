女優賀来千香子（６４）が１２日に東京都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」に出席し、久々にイベントの場に姿をみせた。ショート髪に、長身にピンクのワンピース姿。年齢を感じさせず、変わらないオーラを漂わせた。代表作のドラマ「ずっとあなたが好きだった」（１９９２年）は、最近もテレビ特番で名ドラマとして紹介されるなどしている。