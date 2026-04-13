生瀬勝久（65）が13日、都内で行われたテレビ東京連続ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（17日スタート、金曜午後9時）記者会見に登壇。デビュー当時の芸名「槍魔栗三助（やりまくりさんすけ）」への後悔を語った。濱田岳（37）が主演し、さえないアラフォー刑事が、10年前にタイムリープし、刑事1年目から人生をやり直す新感覚ドラマ。生瀬は主人公の上司役を演じる。会見では、「キャリア1年目に戻れるとしたらやり直したいこと」