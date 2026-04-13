【デコラッシュ＜限定＞ハートケースセットサンリオキャラクターズ デザイン】 5月29日発売予定 価格：1,265円 【拡大画像へ】 プラスは、サンスター文具と協業し、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズより、サンリオのキャラクターとのコラボ企画「デコラッシュ限定ハートケースセットサンリオキャラク