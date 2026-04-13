昨年（2025年）7月、香川県高松市の屋島スカイウェイで9人が重軽傷を負ったジャンボタクシーの事故を受け、四国運輸局は、高松市の「ことでんバス」をタクシー1台の使用停止と文書警告の行政処分としました。 【写真を見る】「ことでんバス」に対しタクシー1台の使用停止と文書警告の行政処分屋島スカイウェイでジャンボタクシーが事故 9人が重軽傷【香川】 四国運輸局が実施した監査で、休息が十分確