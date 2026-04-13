今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、引き続きイラン情勢が注視されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００～１６０円２０銭。 米国とイランによる、パキスタンでの戦闘終結に向けた協議は不調に終わった。トランプ米大統領はホルムズ海峡の「逆封鎖」を打ち出しており、これにより新たな紛争が発生しないかが注視されている。為替相場は１３日早朝に１５９円８０銭台までドル高・円安が進行してお