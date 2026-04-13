１３日の日本株は、米国とイランの停戦交渉の決裂というバッドニュースを真っ先に消化することとなったが、下値模索の動きには至らず、ＴＯＰＩＸはプラス圏に浮上する場面があった。ホルムズ海峡の封鎖というカードを手にしたイランが、米国による同海峡の即時開放というストレートな要求をそのまま受け入れることなど、そもそも無理筋の話である。トランプ米大統領がすかさず米軍によるホルムズ海峡の「逆封