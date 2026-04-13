RB大宮アルディージャは13日、代表取締役社長の原博実氏が退任することを発表した。クラブによると、本人の辞意を受けて、臨時株主総会を開催し、正式に決議されたという。原氏はクラブを通じ、「このたび、代表取締役社長を退任することとなりました。2022年4月からこのクラブで働けたことに心から感謝しています。レッドブルグループの一員となるその歴史的な瞬間に立ち会えたことは、幸運で刺激的な毎日でした。RB大宮アル