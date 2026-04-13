ソラシドエアが期間限定セール「ソラシドスペシャル」の実施を発表した。4月14日（火）0時00分より予約・販売を開始する。 全14路線でセールを展開。例えば東京（羽田）→沖縄（那覇）なら、9,240円からの設定になっている。 対象搭乗期間は5月25日（月）～6月30日（火）。 予約・販売期間 2026年4月14日（火）0:00～4月21日（火）23:59 対象搭乗期間 2026年5月25日（月）～6月