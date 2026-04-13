日経平均株価 始値56421.46 高値56765.72 安値56232.78 大引け56502.77(前日比 -421.34 、 -0.74％ ) 売買高20億4870万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆2504億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は421円安と反落、5万6500円前後での往来に ２．米国とイランの和平協議は不調も売り一巡後は下げ