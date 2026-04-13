4月第2週の上昇率ランキングの上位には半導体関連の日本株を主要対象とするファンドが並びました。1位と2位のファンドは日経半導体株指数（トータルリターン）を連動対象指数とするインデックスファンドです。 下落率ランキング1位の「シェール関連株オープン」は期中に1400円を分配しています。下落率2位と3位のファンドは期中に分配はしておらず、ファンドの値下がりはコモディティ市場の値下が