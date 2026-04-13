4月15日（水）よる10時 第2話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。現在、第1話をTVerで無料配信中！：https://tver.jp/series/srxnogfmcq第1話のTVer再生数は163.6万回再生と、早くも150万回を突破（計測期間：4月8日〜4月12日／TVerにおけるVODのみの番組動画再生数／リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局のキャ