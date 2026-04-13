SNSで知り合った10代の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、徳島県の職員が逮捕されました。 児童ポルノ禁止法の疑いで逮捕されたのは、徳島県保健福祉部・保健福祉政策課の主任・小儀博輝容疑者（40）です。 警察によりますと小儀容疑者はおととし11月、県内のホテルで少女（10代）が18歳未満であることを知りながら、現金1万円を渡してわいせつな行為をした疑いがもたれています。 去年12月、少女の保護者