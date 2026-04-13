元プロ野球選手でタレントの元木大介氏（54）が13日、自身のインスタグラムを更新。白のトップス×デニム調のオーバーオールで決めたカジュアルコーデのオフショットを公開し、「かっこいい」「今日はめっちゃカワイイファッションですね!!」「おしゃれ」「なんか若い」とスタイリッシュな近影に注目が集まっている。【写真】「かっこいい」「なんか若い」スタイリッシュなオーバーオール姿の元木大介小物には、キャップやサン