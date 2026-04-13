0.5ゲーム差で首位阪神を追う2位ヤクルトは、あす14日に「準本拠地」の愛媛・松山「坊っちゃんスタジアム」でDeNA（5位）戦に臨む。12日までの東京ドーム巨人3連戦は2勝1敗。昨季同球場は1勝8敗の「鬼門」だったとあり、難所で勝ち越しての松山入りは、チームに追い風となる。特に12日は、2−0の8回にドラフト4位ルーキーの増居翔太投手（25）が登板し、緊迫した場面で1回1安打無失点の熱投を見せファンを沸かせた。左腕は球