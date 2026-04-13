楽天の荘司康誠投手（25）が13日、本拠の楽天モバイル最強パークでキャッチボールなどで調整。前回10日のオリックス戦が雨で流れたが「気持ちは雨の日からホークスに向かっています」と闘志を燃やした。開幕投手の3戦3勝となれば球団では11年岩隈、16、20年の則本以来3人目（4度目）となる。ここまで2試合で計15回を3失点と安定感抜群の右腕はホークス打線で警戒する打者を問われると「いっぱいいすぎて…」と苦笑。「柳田さ