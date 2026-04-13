今月1日から自転車での違反に反則金が科される“青切符制度”が始まっていますが、この制度を悪用した詐欺事件が栃木県で起きました。警察によりますと、きょう午前8時ごろ、栃木県小山市の路上で、自転車に乗っていた43歳の男性が白いセダンに乗った私服姿で警察官を名乗る40代くらいの男2人に声をかけられました。男らは男性に「信号無視の罰金1万5000円ね」「今、払わないと捕まるからね」などと言い、男性から現金1万5000円を