歌手の美川憲一（79）が13日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年9月のペースメーカー取り付け手術について語った。昨年9月に心臓にペースメーカー取り付け手術を行い、同11月にパーキンソン病に罹患（りかん）していると公表した。「9月に手術して」と切り出した美川に、MCの黒柳徹子は「どこか変だったことはないの？」と尋ねた。美川は米ロサンゼルスの自宅で、1人でいる時に意識がなくなり倒れたと