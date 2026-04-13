マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』のワールドプレミアが“伝説の地”ドイツ・ベルリンにて開催され、マイケルを演じたマイケル・ジャクソンの実の甥ジャファー・ジャクソン、アントワーン・フークア監督らが登場。上映後には場内でスタンディングオベーションが巻き起こった。【写真】マイケルを演じた実の甥ジャファー・ジャクソン本作の世界初上映の地に選ばれたのは、マイケルにとって特別な意味