セ・リーグは１２日で５球団との対戦が一巡した。好発進を決めた選手がいる一方、実績者が開幕からつまずく意外な状況も生まれている。打者で好スタートを切ったのは、阪神の佐藤と森下のＷＢＣ日本代表コンビだ。佐藤はリーグ唯一の打率４割台で１４打点もリーグトップ。森下は持ち前の長打力にさらに磨きがかかり、２位に２本差の６本塁打で年間５７発ペースで量産中だ。投手陣の不振でチーム成績にはつながっていないが