株式会社ＮＥＸＥＲはグローバルスタイル株式会社と共同で、全国の男女８００名を対象に「オーダースーツのイメージと利用実態」についてのアンケート調査を行った。まず、オーダースーツを購入・注文した経験があるかどうかを聞いた結果、「ある」が１６．０％、「ない」が８４．０％となった。８人に１人以上がオーダースーツの購入経験があることがわかる。続いて、オーダースーツに対するイメージについて聞いた。その結