日本ハムの達孝太投手（２２）が１３日、プロ入りから２７イニング無失点と得意のＺＯＺＯで今季初勝利を誓った。１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する右腕は、エスコンのマウンドで投球練習を行うなど最終調整し、空路で千葉入り。「イメージはいいですよ。風もあって、環境に左右される部分もあるんで何とも言えないですけど、結果的にちゃんと抑えられている球場なので、自分から崩れることはないなっていうイメージ」。２