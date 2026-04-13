元秋田朝日放送で現在はフリーで活躍する塩地美澄アナウンサーが12日、自身のインスタグラムでアナウンサー生活20年を迎えたことを報告した。 【写真】ボリューミーすぎる20年思わず目が留まるピンクのTシャツ姿 塩地アナは「2006年、秋田から始まった私のアナウンサー人生。」とかみしめるように記し、「悔しさも孤独も迷いもあった20年ですが 『あなたの声は人の心を温かくしてくれ