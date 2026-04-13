四国電力は13日午前9時半ごろ、伊方原子力発電所1号機の点検のため、緊急時対策支援システムへのデータ伝送を停止させたところ、2号機と3号機のデータ伝送も停止したと発表しました。四国電力によりますと、伝送が停まっていることに気づいたのは、1号機の停止から約3時間後の午前12時20分でした。現在、データ伝送システムは復帰しています。 これによるプラントへの影響はなく、放射能の影響もないという