14日の天気予報（岡山・香川） 13日（月）は、岡山県では津山市と真庭市の久世、奈義町の3カ所で、香川県では綾川町の滝宮と三豊市の財田の2カ所で最高気温が25℃を超える夏日となりました。 一日を通して雲が目立ったものの日差しも届きました。 14日（火）も天気が大きく崩れることはありませんが、雲が広がり、にわか雨が降る可能性があります。折り畳み傘を持っておくと安心です。 最高気温は平年より高く、22℃