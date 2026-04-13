李在明（イ・ジェミョン）大統領がイスラエルの戦時形態を批判した交流サイト（SNS）への投稿をめぐる舌戦が韓国政界で広がっている。与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は13日午前の最高委員会議で「李大統領の立場に難癖を付ける何人かの不適切なコメントは遺憾だ。韓国外交史に一線を引いた李大統領の立場を強く支持する」と明らかにした。李大統領は10日、「イスラエル兵がパレスチナの児童を拷問した後に屋