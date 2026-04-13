米国とイランの武力衝突が長期化して韓国の航空業界にも赤信号が灯った。原油高とドル高という二重苦で収益性が急激に悪化し、格安航空会社（LCC）のティーウェイ航空は結局人材運用効率化に向けた無給休職を決めた。◇コロナ禍後初めての無給休職航空業界によると、ティーウェイ航空は5月から6月まで2カ月間にわたり客室乗務員を対象に一時的無給休職を実施する。最近の中東発リスクで原油価格と為替相場が上昇して収益性が落ち、