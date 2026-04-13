沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画を巡り、立憲民主党の水岡代表は１３日の記者会見で「反対の立場は変わっていない」と強調した。計画について、公明党は党本部として移設を容認する立場の一方、中道改革連合は見解が定まっていない。