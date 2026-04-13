日本郵便本社が入るビルの看板＝東京・大手町日本郵便は13日、昨年8月から停止していた米国向けの一部郵便物の受け付けを14日から再開すると発表した。トランプ米政権が少額輸入品に対する関税免除措置を撤廃したことで、100ドル（約1万6千円）を超える贈答品や販売用商品が扱えなくなっていた。アプリで発送前に関税を支払う仕組みが整ったため再開する。米政府は関税免除措置の撤廃に伴い、関税対象となる郵便物は到着前に関