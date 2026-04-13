みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）と通信大手ソフトバンクは、データセンター（ＤＣ）の建設や稼働が環境に与える影響を共同分析した報告書をまとめた。ＤＣが大量の鉱物資源や水を必要とする点などを挙げ、事業者に計画段階でのリスク管理の徹底を促す内容となっている。分析は昨年７〜１２月、ソフトバンクが北海道苫小牧市に建設中のＤＣを対象に実施した。報告書では、ＤＣは一般的な構造物に比べて銅などの鉱物資源を