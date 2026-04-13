〈あらすじ〉1580年、イギリスの小さな村で暮らすアグネス（ジェシー・バックリー）は、いつものように鷹をともなって森に行った帰り、革手袋屋の息子ウィリアム・シェイクスピア（ポール・メスカル）と出会う。意志が強く、母譲りの不思議な力を持ったアグネスにウィリアムは惹かれ、二人は結婚し、長女スザンナ（ボディ・レイ・ブレスナック）が誕生する。【写真】この子を襲った「悲劇」がやがて名作を生むきっかけに…シェイ